Tg1, gaffe in diretta su Vladimir Putin: "È un falso". Cosa mandano in onda

Scivolone per il Tg1 di Monica Maggioni. Nello speciale mattutino di lunedì 27 febbraio, interamente dedicato alla guerra in Ucraina, il notiziario della prima rete manda in onda una finta copertina del Time. Qui si vede l'immagine di Vladimir Putin sovrapposta a quella di Hitler. Peccato però che la foto altro non sia che un fotomontaggio circolato su internet. Il presidente russo compariva con uno strappo all’altezza del volto, dal quale spuntavano i baffi del dittatore nazista.

"The return of history – How Putin shattered Europe’s Dream” (Il ritorno della storia – Come Putin ha infranto i sogni dell’Europa)", si legge a corredo dell'immagine. A quel punto Monica Maggioni ha fatto intervenire il corrispondente da Berlino per commentarla. "Mi è venuto un dubbio, stiamo facendo delle verifiche. Sembra che quella che in rete viene spacciata come la copertina di Times sia un fake. È un dubbio che mi è venuto mentre la stavamo facendo vedere, perché sembrava una scorciatoia troppo evidente - ha detto la stessa conduttrice -. Voglio utilizzare anche gli errori per dire quanto è diventato complicato coprire le guerre in un’epoca in cui si sta facendo disinformazione (…)".

E ancora: "Non vi possiamo garantire che ogni cosa che diciamo sia sempre perfetta, quello che possiamo garantirvi è che ogni volta che faremo un errore ve lo diremo immediatamente, così che voi possiate credere che quando vi diciamo una cosa con nettezza, è quella". E infatti come volevasi dimostrare: la foto era un falso. Così, mostrando la copertina originale, la Maggioni ha ribadito: "È un piccolo episodio, ma mi serve per ribadire il patto di lealtà che vorremmo avere con chi ci guarda".

