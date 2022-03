Striscia la Notizia, Maria De Filippi svela il segreto di Maurizio Costanzo: "Vedete lo scrigno?", gelo in diretta tv

01 marzo 2022 a

Da Detto fatto a Lol a Che tempo che fa, ecco i "nuovi mostri". Nella rubrica di Striscia la notizia andata in onda ieri sera 28 febbraio su Canale 5, si trovano al primo posto Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. La coppia della tv era infatti ospite di Fabio Fazio su Rai tre. La conduttrice ha svelato il dolce segreto di Maurizio, le caramelle nascoste nel porta-occhiali.

"E' da un mese che non controllo il portaocchiali", dice la De Filippi. Quindi lo prende e mostra al pubblico che in questo "scrigno" ci sono le caramelle. Insomma, ironizza Striscia, "prima è stato Costanzo a scoprire Maria e adesso è stata Maria a scoprire Maurizio".

A Italia's got talent c'è poi chi vuole rompere un'anguria e non ci riesce. A Detto fatto un inizio scoppiettante e a Master Chef Cannavacciuolo fa il suo personalissimo "show". "Bravissimo anche con le pizze", intese non come margherite....

E poi i comici di Lol e il "riscaldamento" tragicomico tutto da ridere.

