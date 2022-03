Il Cantante Mascherato, Arisa sbotta con Flavio Insinna: "Non voglio stare più vicino a lui"

05 marzo 2022 a

Piccoli screzi tra Arisa e Flavio Insinna durante la puntata de Il Cantante Mascherato andata in onda ieri sera su Rai 1. I botta e risposta tra i due, che siedono insieme in giuria, sono stati così piccati che a un certo punto la cantante ha sbottato. Tutto è iniziato quando il conduttore ha chiesto alla Lumaca, una delle maschere più difficili da indovinare al momento, che età avessero i concorrenti tutti insieme. La risposta è stata 100 anni.

A quel punto, allora, Arisa ha spiegato che potrebbe trattarsi di tanti giovani, che insieme arrivano a 100 anni. Ma Insinna ha replicato: “Certo, dei giovani di 100 anni”. Questa risposta, preceduta da altri scambi piuttosto accesi, ha fatto sbottare Arisa, che infastidita ha chiesto a Milly Carlucci: "Senti per favore mi puoi cambiare di posto? Non voglio stare più vicino a lui, mi prende in giro”.

Questi botta e risposta tra i due colleghi hanno sorpreso i telespettatori, visto che in genere tra i due sembra esserci sempre molta sintonia. Dopo diverse battute da parte di Insinna, Arisa in maniera ironica gli ha chiesto: “Ma stasera che hai con me?”. Loro, però, non sono stati gli unici a scambiarsi battutine. Anche Francesco Facchinetti ha fatto una battutaccia su Caterina Balivo. Ipotizzando che sotto la maschera della Medusa ci fosse Bianca Guaccero, il cantante ha fatto leva sulla loro presunta rivalità e ha lanciato una frecciata: “Li sotto c’è una tua grandissima amica”.

