Il Cantante Mascherato, Anastasia Kuzmina in lacrime per l'Ucraina: "Vi chiedo solo una cosa, con tutto il cuore"

Un momento di grande dolore ed emozione ha commosso tutti durante la puntata de Il Cantante Mascherato andata in onda ieri sera su Rai 1. Il programma condotto da Milly Carlucci è stato trasmesso nonostante il conflitto. E prima dell'inizio della sfida, la conduttrice ha spiegato che - col suo programma - voleva aiutare a mettere da parte, anche solo per un momento, le notizie tristi degli ultimi giorni, così da regalare un po’ di svago ai telespettatori.

Prima di cominciare lo spettacolo, però, la conduttrice ha sottolineato assieme ad Anastasia Kuzmina la volontà di sostenere il popolo ucraino, facendo anche un appello per la pace. Quindi ha invitato sul palco la maestra di ballo ucraina, che è anche membro del cast di Ballando con le stelle. Quest'ultima, in preda a una forte emozione, ha letto la poesia di Gianni Rodari, “Promemoria”, insieme a un gruppo di bambini.

Anastasia, in lacrime, ha poi chiesto aiuto per la raccolta fondi a favore dei rifugiati: "Vi chiedo con tutto il mio cuore di sostenere la mia gente, i bambini e le famiglie che sono in estrema difficoltà. Donando al 45525 potete assicurare medicine, rifugio, acqua a milioni di ucraini… Vi ringrazio in anticipo".

