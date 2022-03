C'è posta per te, la madre di Marco incinta a 13 anni e riempita di botte: la storia che sconvolge Maria De Filippi

06 marzo 2022 a

a

a

Siamo a C'è posta per te, il programma del sabato sera condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La storia, difficilissima, è quella di Marco, 27 anni, che da 15 anni circa ha pessimi rapporti con la madre. Una storia familiare drammatica: la donna si è messa assieme a un uomo all’età di soli 11 anni, è rimasta incinta per la prima volta a 13 anni (è nata Rosa, presente in trasmissione al suo fianco) e la seconda a 16 anni (è nato Marco).

Una famiglia violenta: il padre di Rosa e Marco picchiava spesso la moglie la quale, quando i figli erano quasi adolescenti, ha deciso di lasciarlo e trasferirsi da Pescara a Napoli. Rosa seguì la mamma e Marco resto a Pescara, aveva solo 12 anni. Al padre andò bene: "Dovevo lavorare, alla fine mi è stato anche bene che lui restasse a Pescara. Non perché non gli volessi bene, ma era un momento difficile".

Biagio Di Maro massacrato: "Errore imperdonabile", cos'ha fatto fuori dallo studio

Sette mesi dopo essere andata a Napoli, lei rimase incinta di un altro uomo e i rapporti col figlio degradarono ulteriormente. Poi, negli anni, Marco è cresciuto e ha incontrato Carmen, sua attuale compagna, da cui ha avuto due figli. E lei ha provato a riunire madre e il suo uomo. Se fosse capitato a me, avrei preso i miei figli e li avrei portati via. Punto. Non le do torto sul fatto che se ne sia andata, la capisco, è il dopo che pesa”, ha spiegato Marco in trasmissione.

Uomini e donne, Pinuccia perde il controllo: "Presa per i fondelli, ora cerco un bel maschietto e...". De Filippi sconvolta

E ancora: "Non mi viene spontaneo chiamarla ora, ho sempre voluto evitare questi discorsi perché mi facevano male". Quindi, le parole della De Filippi: "Penso che tu Marco abbia tante ragioni, penso che tua madre abbia avuto una vita strana. Non so quanto tutto ciò che sia successo ti possa fare vedere le cose in un altro modo. Forse cerchi del positivo altrove, al di là di tua madre. Però tua madre ha avuto una vita difficile, si è messa con tuo padre a 11 anni, è rimasta incinta a 13 e 16 anni e ne ha prese tante di botte. Il suo non è abbandonare, è scappare". Parole accolto da un lungo applauso. Marco, però, ha risposto: "Si, però se scappi, scappiamo tutti e tre (madre e due figli, ndr)". La madre a quel punto ha ammesso di aver fatto degli errori e Marco, pur molto incerto, ha aperto la busta. Un'altra famiglia riunita dalla De Filippi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.