Verissimo, Laura Chiatti in lacrime dalla Toffanin: "Perché vengo massacrata"

Si commuove a Verissimo. Una puntata che lascia il segno con tanta emotività. Anche Laura Chiatti arriva nel salotto tv di Silvia Toffanin. "Perché sono dimagrita...”, il racconto dell'attrice, moglie di Marco Bocci, è molto forte. Tra l'altro, arriva negli studi dio Verissimo per presentare la nuova fiction di Canale 5 Più forti del destino (è protagonista con Giulia Bevilacqua e Loretta Goggi). Ma dinanzi alla Toffanin, elegante come sempre nel porre le domande, è impossibile non parlare della vita privata. La redazione manda in onda un video in cui vengono menzionati i figli Enea e Pablo, avuti dal marito Marco Bocci sposato nel 2014. La Chiatti si commuove, piange. Lacrime di gioia perché realizza quello che ha fatto: la popolarità, la tv, il cinema.

Nella scorsa estate, però, era arrivata al centro del gossip per una presunta crisi con suo marito: argomento glissato, non se ne parla. Ma si dà molto spazio ai sentimenti ed ai ricordi. La coppia, dopo quella che è stata una fake news, ha smentito tutto con i fatti mostrandosi più vicini che mai. La loro storia d'amore è nata dopo un colpo di fulmine e in pochi mesi, sette per la precisione, è arrivato il "sì". Poi la nascita del primogenito Enea e l'arrivo del piccolo Pablo.

Laura Chiatti è dimagrita molto. Nel salotto della Toffanin ha voluto parlarne, visto che gli haters si sono scatenati negli ultimi tempi. “Io vengo massacrata per il mio aspetto fisico, mi dicono che sono troppo magra. Non capisco perché se una donna vuole migliorarsi debba poi essere denigrata. Sto bene, sono in salute, sono soltanto seguita da una nutrizionista perché ho scoperto di alcune allergie. Quello che mi dispiace è quando dicono che ho problemi di salute, perché l’anoressia non è un gioco, è una malattia molto grave”, ha concluso.

