Uomini e donne, corna per Joele Milan? "Mentre io dormivo, tu e Noemi...", lo sfogo e la confessione

A Uomini e donne esplode una bomba. Joele Milan, ex tronista, sembrava stesse vivendo una bellissima storia con Noemi Baratto (successivamente scelta da Matteo Fioravanti), ma non è affatto così. Joele, adesso, si sfoga su Instagram: “Mi vuoi parlare di rispetto quando con Noemi ci sei stato una settimana perché dopo un primo weekend alla fine del programma vi siete lasciati. Dopo che non le permettevi nemmeno di vestirsi come voleva nemmeno in discoteca, perché vivi ancora nel Medioevo. E vabbè… su questo non ci piove”.

Poi arriva l'attacco a Matteo Fioravanti dopo Uomini e Donne. “Dici come stanno veramente le cose”, dice. Uno scontro aperto, quasi senza precedenti nella storia del programma, che diventa virale in poche ore sui social. Joele Milan, tra l'altro, non riesce a mandare giù lo sfogo di Matteo Fioravanti dopo Uomini e Donne e sfodera un colpaccio: dice che Matteo scrive alla sua ex mentre lui era a Venezia.

“Mi parli di rispetto quando tu sei il primo, mentre io stavo con la mia ex, a scrivere insieme a tuo fratello se a Roma vi trovavate per andare al cinema insieme. Mentre io ero a dormire a Venezia qui. Quindi parliamo di rispetto però dì alla gente come stanno veramente le cose”, racconta. E cala il gelo. Ma Joele Milan punta il dito contro Fioravanti senza pensare un attimo alle possibili conseguenze. Dice ancora: “Ricordati che le voci girano e il provino per Pechino Express l’hai fatto tu, e l’hai cappato. Non io. Quindi anziché far passare gli altri “morti di fama“, il primo che dovrebbe pensarci sei tu. Ciao bello”.

