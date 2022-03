Avanti un altro, "cosa mandano in onda": mistero e sospetti dietro la decisione di Mediaset

Francesco Fredella 08 marzo 2022 a

Le puntate storiche di Avanti un Altro, inedite e registrate a cavallo del lockdown 2020, tornano in onda su Canale5. Paolo Bonolis e Luca Laurenti, cancellati dal palinsesto domenicale - dopo aver preso il posto di Barbara d'Urso in prima serata - arrivano finalmente in onda. Per Mediaset si tratta di uno scorcio di normalità con il recupero di un programma che in prima serata non ha brillato.

Facciamo un piccolo passo indietro. Durante la Pandemia Mediaset l'ha sospeso lasciando le puntate inedite in cantina. E poi la ripresa del game show di Paolo Bonolis è avvenuta diversi mesi fa di sera. Ora si torna all'origine: Canale 5 manda in onda quelle puntate inedite. Si spera in un vero successo di share. Tv Blog, sempre ben informato, fa sapere che le puntate inedite di Avanti un Altro 2020 andranno finalmente in onda da sabato 12 marzo 2022. C'è da chiedersi, però, come mai Canale 5 abbia scelto questo periodo e non durante i vari lockdown dello scorso anno, quando le città erano deserte e le case sempre piene.

Le nuove puntate inedite sono state registrate prima del Covid, quindi a cavallo tra il 2019 e il 2020. Bonolis e Laurenti saranno in studio con il pubblico e i concorrenti: qualcosa di inedito che non siamo più abituati a vedere in tv. Senza mascherine e distanziamento: un mondo quasi dimenticato, ma che sogniamo possa tornare il più presto possibile. Anche e soprattutto in tv, dove la normalità è stata superata da collegamenti zoom o skype.

