Mediaset, Simona Ventura accetta "l'invito" di Maria De Filippi: "E' solo un prestito"

10 marzo 2022 a

a

a

Simona Ventura ha accettato l'invito di Maria De Filippi: condurrà Ultima fermata, nuovo programma che andrà in onda prossimamente su Canale 5. Nel frattempo però manterrà anche il suo impegno in Rai assieme a Paola Perego con Citofonare Rai 2. A confermare la notizia, che già circolava in rete da qualche giorno, è stata la stessa Ventura dal suo account Instagram: "Ebbene si! Con mia grande gioia ‘accetto l’invito’ di Maria De Filippi (che ringrazio infinitamente insieme alla #fascinopgt) ad essere testimone dì Ultima fermata in partenza su Canale 5!".

Iva Zanicchi su Playboy? "L'amico di mio papà...". Copertina senza veli, il piccantissimo retroscena | Video

La trasmissione andrà in onda a partire dal 23 marzo e racconterà storie di coppie in crisi, alla loro “ultima fermata” appunto. Il programma li aiuterà a prendere una decisione: lasciarsi o provare ad affrontare insieme i problemi? Non è la prima volta comunque che la Ventura lavora con la De Filippi. Era già successo in passato con Amici, Selfie e Temptation Island.

"Siete delle mer***", poi scoppia a piangere: una atroce storia di corna, il crollo di Stefano Bettarini | Video

La conduttrice, però, ha assicurato che si tratta solo di un "prestito": "Grazie alla Rai per avermi concesso questo ‘prestito‘, a Mediaset per la fiducia e alla famiglia dì Citofonare Rai 2 (con la mia meravigliosa Paola Perego) con cui continuerò il progetto della domenica! Grazie Lucio Presta per l’appoggio sempre tanto tanto importante".

"Arrestato per un tatuaggio". Francesco Facchinetti, dramma inspiegabile: il simbolo che ho la fatto finire dietro le sbarre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.