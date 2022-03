Striscia la Notizia, dramma-Covid: "Contagiata Francesca Manzini". Ribaltone all'ultimo secondo: chi conduce al suo posto

14 marzo 2022 a

a

a

Il Covid bussa alle porte di Striscia la Notizia e sconvolge i piani del tg satirico. Francesca Manzini, che in questi giorni sta conducendo il programma insieme a Gerry Scotti, è risultata positiva al virus. Per questo non riuscirà a essere dietro al bancone di Striscia stasera. Chi prenderà il suo posto? A rispondere è stata proprio la trasmissione tramite un comunicato.

"Come risparmiare sulla bolletta". Striscia, il trucco clamoroso che salva i risparmi degli italiani | Guarda

"Questa sera dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci debutta come conduttrice Valeria Graci, già inviata di Striscia dal 2014, e famosa per le sue imitazioni, da Peppa Pig a Ursula von Der Leyen", si legge nella nota diffusa dal programma. La Manzini, che ha fatto sapere ai suoi seguaci di stare bene, ha fatto gli auguri alla sua "sostituta". "In bocca al lupo Vale - ha scritto su Instagram -. Un abbraccio a Gerry e a tutta la famiglia di Striscia".

Rajae e le "giovani vergine islamiche". L'orrore in Italia nel nome di Allah: Striscia, denuncia choc | Video

Non è la prima volta, comunque, che il tg satirico di Canale 5 deve fare a meno di qualche suo protagonista per via del Covid. Lo scorso novembre, infatti, le neo veline Giulia e Talisa hanno dovuto rinunciare al programma per qualche giorno perché entrate in contatto con un positivo. Al loro posto vennero chiamate le ex veline Shaila e Mikaela. Più di recente, invece, a inizio febbraio, è risultato positivo al Covid Enzo Iacchetti, che quindi ha dovuto dare forfait per qualche giorno insieme al suo compagno di viaggio Greggio, che si è messo in quarantena fiduciaria. Al loro posto Sergio Friscia e Roberto Lipari.

"La m***da". Luciana Littizzetto travolge Fabio Fazio: Che tempo che fa, un minuto di parolacce in prima serata | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.