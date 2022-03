Otto e mezzo, Marco Travaglio sbotta con la Gruber: "Qual è la domanda? Non accetto questo giochino"

15 marzo 2022 a

Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo in onda su La7, replica indispettito alla domanda della conduttrice se il giornalista è di quelli che per semplificare dicono né con la Nato, né con Putin. Il senso della risposta del direttore del Fatto quotidiano è quello di affermare invece di poter dire liberamente di stare col popolo ucraino aggredito da Putin e non negare che la "Nato non c’entra nulla con l’Ucraina. Il tema non è se l'Ucraina entra nella Nato, ma è se la Nato esce dall'Ucraina. Quello che ha combinato la Nato in ex Jugoslavia, Afghanistan e in Iraq, lo sappiamo. Noi occidentali buoni abbiamo fatto 1 milione di morti", ricorda Travaglio.



"Qual è la domanda? - interrompe a un certo punto la Gruber - Se io sono favorevole al fatto che Putin voglia scacciare con le bombe dalla Nato i Paesi che liberamente hanno aderito? Questa è la classica caricatura che trucca il dibattito di questi giorni. Io ho sempre condannato il regime di Putin, fin da quando Berlusconi andava a dire che era un dono del Signore e in Italia lo definivano un grande pragmatico. Non accetto questo giochino".

Travaglio cita l'episodio dei 30 missili russi che hanno distrutto il cosiddetto International peacekeeping and security center di Yavoriv, a 25 km dal confine polacco: una base militare di 390 kmq, con soldati ucraini e occidentali. Washington ha subito minacciato rappresaglie per “difendere il territorio Nato”, ma spiega Travaglio che gli Usa hanno escluso di avere “militari coinvolti” nel Paese.

Per Travaglio Yavoriv è una base Nato camuffata: dal 1995 è segnalata sul sito della Nato e ha ospitato tutte le esercitazioni Nato anti-Russia. Ed è qui secondo Travaglio l'errore dell'Europa aver portato l'Alleanza Atlantica alle porte dei territori russi governato da un presidente come Putin.

