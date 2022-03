Striscia la Notizia, Michelle Hunziker? "La magia partorita da Antonio Ricci": ribaltone al tg satirico

19 marzo 2022 a

Dopo il successo della coppia Scotti-Manzini e delle conduzioni “speciali” (per via della positività al Covid di Francesca Manzini) di Gerry Scotti affiancato da Valeria Graci prima e Lorella Cuccarini poi, da lunedì 21 marzo Michelle Hunziker torna al timone di Striscia la notizia. La Hunziker resterà accanto a Gerry Scotti fino all’ultima puntata della 34esima stagione del Tg satirico di Antonio Ricci.

Per la Hunziker, a Striscia dal 2004, sarà la diciottesima edizione consecutiva – con 1203 puntate all’attivo – e la settima insieme a Scotti. La Hunziker e Scotti hanno esordito come coppia a Striscia nella stagione 2015-2016 e a oggi hanno condotto insieme 210 puntate. Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha spiegato che, "Striscia non si ferma mai: la fuoriclasse Lorella Cuccarini, Francesca Manzini e Valeria Graci si sono alternate, in coppia con il senatore Gerry Scotti, al bancone del TG satirico di Canale 5. Tre grandi donne, che salutiamo e ringraziamo per i momenti che ci hanno regalato. Tutte magie partorite dalla geniale mente di Antonio Ricci, cui ora si aggiunge l’arrivo di Michelle Hunziker, infaticabile e inesauribile show-woman dell’ammiraglia Mediaset. Buon lavoro!", l'augurio del dirigente.

Un periodo fervido per la conduttrice che dopo la separazione dal marito Tomaso Trussardi, si è cimentata con un nuovo programma televisivo come Michelle Impossible, si è goduta un po' di ferie alle Maldive con le figlie Sole e Celeste e abbia trovato anche un nuovo amore: il chirurgo ortopedico Giovanni Angiolini, 41 anni, noto alle cronache televisive italiane per avere partecipato al Grande Fratello 14 (edizione trasmessa nel 2015) oltreché per avere curato delle rubriche nelle trasmissioni Rai “I Fatti Vostri” e “Buongiorno Benessere”.

