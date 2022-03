Domenica In, Fabrizio Moro struggente per l'Ucraina: il crollo di Mara Venier, diretta interrotta dalle lacrime

20 marzo 2022 a

A Domenica In si parla di Ucraina. Degli orrori della guerra scatenata dalla Russia di Vladimir Putin. Il tema tiene banco nella prima parte della puntata della trasmissione condotta da Mara Venier su Rai 1 oggi, domenica 20 marzo.

In studio, per parlare di quanto sta accadendo al fronte, ecco Monica Maggioni, Alberto Matano e Giovanna Botteri. Analisi, commenti e informazione in diretta nel corso di questo 25esimo giorno di conflitto che sta sconvolgendo l'Ucraina, l'Europa e gli equilibri globali.

E la guerra, a Domenica In, condiziona anche l'esibizione di Fabrizio Moro. Sul palco, ecco il cantante, che si esibisce con Non mi avete fatto niente, il brano che vinse a Sanremo. Una canzone che si presta perfettamente all'orrore del conflitto in Ucraina e che viene accompagnata sugli schermi dalle immagini, strazianti, del conflitto. Una performance, quella di Fabrizio Moro, che colpisce al cuore. Al termine anche lui è commosso, ma lo è ancor di più Mara Venier, che si lancia in un fraterno abbraccio al cantante tra molti singhiozzii. Anche il pubblico da casa, che commentava le immagini su Twitter, ha mostrato di aver apprezzato molto quel che si è visto negli studi di Domenica In.

