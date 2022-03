Bianca Berlinguer, clamoroso dopo il "no" alla Rai: voci da Mediaset, tutto pronto per il ribaltone

23 marzo 2022 a

Tiene ancora banco la vicenda della striscia serale che la Rai avrebbe voluto affidare a Bianca Berlinguer, da cui è piovuto un secco no: meglio tenersi stretto CartaBianca, il talk rodato e di successo del martedì sera che conduce su Rai 3. E sul tema della striscia torna TvBlog, sito informatissimo su tv e dintorni, che spiega come Viale Mazzini, nonostante il rifiuto, non voglia lasciar cadere il progetto.

E così, su TvBlog si legge: "Roberta Rei si sta preparando ad approdare su Rai 3 con un nuovo programma che terrà accesi i riflettori dell’attualità del martedì sera". Questa la "bombetta" di mercato televisivo: Roberta Rei potrebbe passare da Mediaset, dove veste i panni della Iena nel programma di Italia 1, a Viale Mazzini. Per il programma di Neri Parenti, nel caso, sarebbe un duro colpo: la Rei, infatti, è tra le conduttrici e tra i volti di punta de Le Iene.

Sempre stando alle indiscrezioni, la Rei potrebbe approdare in Rai già quest'estate, quando la striscia serale verrà testata. Alla conduzione potrebbe essere affiancata da Giorgio Zanchini, volto noto ai telespettatori della terza rete. Il destino di Roberta Rei, ovviamente, sarà in mano ai dati degli ascolti: se la striscia funzionasse, il progetto della Rai potrebbe continuare. Altrimenti, il futuro - dopo l'addio alle Iene - sarebbe tutto da scrivere. Insomma, molte variabili e molti finali ancora tutti da scrivere. Di sicuro, c'è solo che la Berlinguer resta dove sta: a CartaBianca, già in palinsesto per una nuova edizione il prossimo settembre.

