L'eredità, una sfida clamorosa: chi vuole la testa del campionissimo Massimo Cannoletta

Puntata speciale domani 2 aprile alle 21,30 su Rai 1 dell'Eredità. Con sette super concorrenti: Orietta Berti, Massimo Cannoletta, Paolo Conticini, Francesca Fialdini, Francesco Gabbani, Lillo&Greg e Matilde Gioli. Si sfideranno in una serata all’insegna della raccolta fondi in favore della popolazione ucraina.

Come riporta Tvblog, il montepremi eventualmente vinto sarà interamente devoluto in beneficenza. Il ricavato delle donazioni accumulate durante il programma andrà a sostegno della campagna “Emergenza Ucraina”. Una raccolta fondi promossa da Croce Rossa, UNHCR e UNICEF, tre organizzazioni umanitarie da tempo operative in Ucraina e nei Paesi limitrofi, che hanno di mettersi insieme per raccogliere fondi necessari per la sopravvivenza delle persone colpite dalla guerra e in fuga dalle ostilità e garantire loro una rapida ed efficace assistenza.

Per dare un contributo anche da casa è possibile donare tramite il numero 45525 con un semplice SMS dal proprio telefono cellulare o con una chiamata da rete fissa. I fondi raccolti con la campagna verranno utilizzati per garantire alle famiglie e ai bambini dell’Ucraina protezione, rifugi, coperte, cure mediche, acqua potabile, kit per l’igiene personale e supporto psicologico.

