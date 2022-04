Striscia la notizia, Michelle Hunziker si gira e... Visione proibita in studio

08 aprile 2022 a

Tubino azzurro aderentissimo e scarpe décolleté gialle, con tacco più che importante. Michelle Hunziker conquista Gerry Scotti e i telespettatori di Striscia la notizia, ancora una volta. Lo stacchetto iniziale è sulle note di No tengo dinero, indimenticato tormentone anni Ottanta dei Righeira.

La showgirl svizzera si fa tascinare dal ritmo, batte le mani e volteggia in studio, accanto a Gerry. "Arrivare a Striscia è sempre un'esperienza adrenalinca, mi sento come Lewis Hamilton", scherza il re dei quiz di Mediaset, introducendo un video in cui il pilota britannico della Mercedes si cimenta in una spettacolare e spericolata caduta in paracadute. Si ride, ma gli occhi di tutti sono sul fisico pazzesco della 45enne di Sorengo, che regala alle telecamere uno scorcio al cardiopalma del suo ormai mitologico e inossidabile Lato B.



"Anche io l'ho fatto e non mi ha fatto nessun effetto", commenta Michelle. Pronto l'agguato di Scotti e della regia di Striscia, vale a dire Antonio Ricci. Si comincia con la Hunziker versione "urlo di Munch", si prosegue con Gerry che al paracadute preferisce la mongolfiera. "Eri magro lì eh", scherza la sua "partner in crime". "Non era solo il vestito, era tutto l'allacciamento che...", se la cava Scotti, sempre brillante.

