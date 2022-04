Alvaro Vitali e la depressione: "Non sono mai diventato ricco ma compravo una macchina ogni 3 mesi. Poi..."

14 aprile 2022 a

Alvaro Vitali e la depressione dopo il successo. L'attore, noto soprattutto per il personaggio di Pierino, si è raccontato in una lunga e intima intervista con Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1. "Ho fatto 4 film con Pierino, poi tante commedie sexy. Circa 5 film l’anno, ma non sono diventato ricco. Distribuzione e produzione mi stipendiavano mensilmente e in questo modo non si guadagna poi molto. Ho comprato la mia casa, poi delle macchine che sono la mia passione, la cambiavo ogni tre mesi", ha detto.

Poi l'inizio del periodo più difficile: "Il telefonino ha smesso di squillare, mi sono sentito escluso dal cinema, non volevo sentire e vedere più nessuno". Proprio in quel momento, però, ha conosciuto quella che poi sarebbe diventata sua moglie, Stefania Corona. "Insieme da 24 anni, sposati da 15. Quando ci siamo incontrati Alvaro stava vivendo un periodo di depressione. Aveva girato un film su Pierino che poi non è mai uscito e l’aveva visto come la fine della carriera - ha raccontato lei nello studio della Bortone -. Era allegro e generoso in pubblico, ma a casa cambiava ed era triste, senza la voglia di fare più niente. Io l’ho spinto a rialzarsi".

Vitali, infine, ha rivelato di essere stato davvero "Pierino" da bambino: "Già da piccolo nel quartiere dove sono nato, a Trastevere, facevo tanti dispetti. Mia mamma mi portava in collegio, io entravo dalla porta principale e uscivo da quella posteriore, andava a prendere l’uva nei campi e io la vendevo. Usavo la fionda per divertirmi a rompere i vetri…".

