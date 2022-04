Ilaria D'Amico, "prima serata su Rai 2". Indiscrezioni esplosive: a chi "ruba" il posto"

27 aprile 2022 a

Nuovi progetti in ballo per Ilaria D'Amico. La compagna di Gianluigi Buffon sarebbe pronta per un grande ritorno in Rai. Stando all'indiscrezione riportata da Giuseppe Candela su Dagospia, la conduttrice sarà presto al timone di un nuovo talk su Rai 2. Nulla da fare per il suo programma su Sky. Tra l'altro ci sarebbero già stati dei contatti con Viale Mazzini, anche grazie al manager Beppe Caschetto. Anche se per il momento non ci sarebbe stato nessun accordo ufficiale.

In ogni caso, già trapela qualcosa sulla nuova trasmissione: dovrebbe essere "un programma informativo ma non solo politico” in prima serata. Per la D'Amico si tratterebbe di un ritorno e non di un esordio perché la presentatrice ha iniziato la sua carriera proprio nella tv di stato, prima di passare a Sky. Poi, dopo essersi dedicata, tra il 2018 e il 2020, al mondo del calcio, ha scelto di allontanarsi dagli impegni televisivi per stare accanto alla sua famiglia.

Nel frattempo arriva qualche indiscrezione - un po' meno positiva - anche sul futuro televisivo di Elisa Isoardi, l'ex compagna di Matteo Salvini. Nel suo caso infatti si vocifera di un nuovo programma “in onda nel weekend di Rai 2”. Nonostante ciò, però, “il suo futuro è ancora un rebus”. Vuoi vedere che l'arrivo della D'Amico possa averla penalizzata un'altra volta?

