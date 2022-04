Striscia la Notizia, la ragazzina americana sconvolge Roma: nudo integrale e bagno nella fontana

29 aprile 2022 a

Siamo a Striscia la Notizia, il tg satirico in onda su Canale 5 e condotto dalla coppia composta da Michelle Hunziker e Gerry Scotti. E nella puntata in onda giovedì 28 aprile, un servizio è dedicato a un caso peculiare che risale a qualche giorno fa. Di che si parla? Presto detto: di una bella, giovane e avvenente turista americana che come se nulla fosse ha fatto il bagno completamente nuda nella fontana di piazza Testaccio, a Roma, il tutto dopo aver sfilato ovviamente senza veli nella medesima piazza.

Ad occuparsi della vicenda, ecco l'inviato Andrea Rivera, nella versione "Andrea Riveraider". Ad introdurre il servizio la Hunziker: "Oggi Andrea consegna una notizia un po' scabrosa", spiega la conduttrice (la gag, infatti, prevede un Rivera nei panni del raider). "Ci stanno i turisti che fanno il bagno, ma dentro alle fontane". E completamente nudi.

Dunque nel servizio viene riproposto il video dell'americana senza veli che si tuffa nella fontana. E si sentono le voci fuori campo delle abitanti del quartiere. "Ma è nuda? Tutta nuda? Mamma mia, ma la gente sta fuori di testa proprio". Per inciso, la performance della ragazza è stata interrotta dall'intervento della polizia. Quindi ecco che Rivera si spende in una serie di interviste a tratti surreali. "Ma voi non avete mai fatto il bagno ignude dentro alla fontana? Dite la verità...". E la signora, clamorosamente, risponde: "Nuda no, ma con i vestiti trasparenti sì". Sarà un vizio?

