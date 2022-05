Rissa Sgarbi-Mughini, "tutto organizzato": fango e ombre, chi avanza il sospetto sul Costanzo Show

05 maggio 2022 a

a

a

Continua a tenere banco la rissa che si è consumata tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini al teatro Parioli di Roma, nel corso del Maurizio Costanzo Show. Rissa che è stata soprattutto verbale, con i due opinionisti che si sono insultati per un po’ di tempo, ma che ha fatto scalpore soprattutto per la spintarella che Mughini ha dato a Sgarbi, il quale è poi caduto in maniera abbastanza teatrale.

"All'improvviso dalla sua bocca...". Rissa con Sgarbi, la rivelazione di Mughini: perché si è scatenato l'inferno

Di certo le anticipazioni sulla rissa hanno fatto gioco al Maurizio Costanzo Show, che ha fatto registrare il 15,2% di share in seconda serata su Canale 5. Alcuni, però, hanno preso questo dato per avanzare il sospetto che quanto accaduto al Parioli di Roma sia stato organizzato in nome dello spettacolo. Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e Fatto Quotidiano, ha cercato di sgomberare il campo da dubbi: “Oggi account sospetti (manovrati ovviamente) mettono nel mirino Costanzo per la rissa Sgarbi-Mughini - ha scritto in un tweet - dicendo le peggio cose e azzardando paragoni senza senso. ‘Tutto organizzato’, da chi ha ospitoni e fa già ascolti? Siete dei poveracci ma sta messo peggio chi vi ‘manda’”.

Bionda, "mezza nuda", pazzesca: accanto a Sgarbi prima della rissa con Mughini, la riconoscete? | Foto

In giornata è arrivato anche l’intervento di Mughini, che ha voluto rispondere alle critiche: “Mi sono limitato a fare due passi in avanti e a dargli una spintarella, giusto una spintarella. Tutto qui. Alcuni poveracci che hanno perso l’occasione di tacere hanno parlato di una ‘mischia furibonda’ tra me e Vittorio ovviamente mai esistita. Poveracci”.

Vittorio Sgarbi e la rissa con Mughini. "Durante la pubblicità...". Clamoroso: cosa non hanno potuto mandare in onda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.