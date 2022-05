Striscia la Notizia, a Potenza la strada killer: una inquietante verità su questa spaventosa voragine

05 maggio 2022 a

a

a

Siamo a Striscia la Notizia, la puntata è quella di giovedì 5 maggio. E per un momento, al tg di Canale 5 condotto ora da Michelle Hunziker e Gerry Scotti, la satira si mette da parte. O meglio, il tono del servizio di Pinuccio è sempre dissacrante, ma il caso di cui si tratta è serio. E inquietante, così come sono inquietanti le immagini mostrate dal tg di Antonio Ricci.

"Dove te lo infilo". Striscia la Notizia, ricordate gli agghiaccianti insulti alla Hunziker? Altro orrore | Guarda

Pinuccio si trova a Venosa, in provincia di Potenza. E mostra una strada oraziana che collega il paese alla statale Melfi-Potenza, una delle arterie più importanti del territorio. Peccato però che la strada sia chiusa a causa di una voragine spaventosa che si è aperta sulla carreggiata, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Incidente in diretta: Alessandro "evirato" all'Isola dei famosi. Tutti sconvolti: addio pene? | Video

Come detto, le immagini del buco sono sconvolgenti: si tratta di una voragine di proporzioni enormi, inquietanti. Basta dare un'occhiata alle immagini per capire quanto si è rischiato. E come se non bastasse, l'inaugurazione di quel tratto di strada risale soltanto al 2017, cinque anni fa. Ed è già in quelle condizioni. Degrado e incuria, un male tutto italiano. E Pinuccio indaga: come è possibile? Quale errore ha causato un fenomeno simile? Cosa c'è dietro e di chi sono le responsabilità?

Striscia, la voragine a Venosa: qui il servizio di Pinuccio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.