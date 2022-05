Zelensky a Porta a Porta? Cosa c'è dietro il colpo di Bruno Vespa: le voci travolgono Mediaset

12 maggio 2022 a

La guerra coinvolge le reti televisive. Dopo l'ospitata di Sergej Lavrov a Zona Bianca, la Rai risponde con la presenza di Volodymyr Zelensky a Porta a Porta. Il presidente dell'Ucraina si collegherà con Bruno Vespa nella puntata di giovedì 12 maggio. Il suo intervento durerà 48 minuti e ha tutto il sapore di una "vendetta" nei confronti di Mediaset. Giorni fa Rete 4 aveva infatti ospitato il ministro degli Esteri russo, scatenando la polemica. Ed ecco che Rai 1 si "vendica", dando spazio agli invasi. "È la risposta - sostiene Dagospia - della Rai al colpo di Mediaset".

Ai microfoni di Vespa, Zelensky avrebbe detto: "Per quel che riguarda le trattative con la Russia, la questione si complica ogni giorno perché ogni giorno i russi occupano villaggi, perché molte persone hanno lasciato le loro case, sono state uccise dai russi e vedo tracce di torture e uccisioni. Questo complica molto la possibilità di condurre trattative, vogliamo che capiate che la nostra società è molto pacifica, da otto anni volevamo fare una trattativa. Io sono pronto a parlare con Putin, ma senza ultimatum".

Non solo, sempre dalle anticipazioni emerge l'ennesimo appello del leader di Kiev agli alleati occidentali: "Non vedo tutta questa differenza tra la posizione europea e quella americana. Siamo tutti uniti sull'obiettivo di ripristinare l'integrità territoriale dell'Ucraina, ma senza forze armate ucraine potenti la base delle trattative con la Russia non sarà potente".

