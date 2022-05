Striscia la Notizia, bomba su Laura Pausini: "Il naso mette la macchina in difficoltà. Notate che..."

13 maggio 2022 a

Nella puntata di Striscia la notizia di ieri sera, giovedì 12 maggio, condotta da Gerry Scotti e Valeria Graci, a finire nel mirino della rubrica Fatti e rifatti questa volta ci è finita la cantante, nonché conduttrice dell'Eurovision Song Contest, Laura Pausini. La regina, nonché protagonista indiscussa dell' Eurofestival sta piacendo parecchio al pubblico in questa nuova veste e lei sembra trovarcisi proprio a suo agio. Ma ecco però che l'occhio vigile di Striscia non si lascia sfuggire niente. Ha puntato il suo beauty "scanner test" ed ecco cosa ne è uscito.

Tutti si ricordano della cantante di Solarolo all'esordio di Sanremo 1993, dove vinse con il brano La solitudine. Un successo intramontabile. Ma lo scanner non perdona neanche i grandi artisti. La voce fuori campo di Gerry Scotti riporta l'esito del test: il naso ha messo in difficoltà anche l'infallibile macchina. Per qualcuno sembrerebbe essere stato limato lievemente. O forse sono le foto pubblicate sui social a essere state photoshoppate?

Non emergono comunque grandi stravolgimenti estetici nella cantante. Ecco quindi che ci pensa Striscia la Notizia a snaturare il volto della presentatrice. La trasformano, grazie alla tecnologia, in un uomo. "Ma che meraviglia!" esordisce Gerry dopo aver mandato in onda una foto di lei in versione uomo. C'è poco da fare, Laura piace in tutte le salse.

