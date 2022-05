Verissimo, lo sfogo di Lulù Selassiè: "Non me lo ha mai fatto capire", stoccata a Manuel Bortuzzo

14 maggio 2022 a

"Manuel non mi ha mai fatto capire che eravamo alla fine della nostra storia, anzi, facevamo sempre tanti progetti": l'ex gieffina Lulù Selassiè, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato della sua relazione con Manuel Bortuzzo, conosciuto all'interno della casa del GfVip. La principessa, quindi, ha raccontato pubblicamente la sua versione dei fatti una settimana dopo l'intervista dell'ex sempre nello studio della Toffanin.

Parlando del suo presente e del suo futuro, la Selassiè ha detto: "Ora cerco di pensare a me stessa, al mio lavoro, provo a distrarmi ma la verità è che penso a lui tutto il giorno". Poi, parlando del ragazzo, ha continuato: "In cuor mio so che anche lui mi ama. Spero in un suo ritorno, se così non sarà gli auguro tanta felicità anche senza di me".

Infine, parlando della decisione presa da Manuel di mettere fine alla loro relazione tramite un freddo comunicato stampa, Lulù è tornata a ribadire quello che aveva detto anche nei giorni scorsi: "Cedo sia stato influenzato nel prendere questa decisione. Intorno a lui molte persone mi hanno giudicata. Al contrario della mia famiglia che lo ha amato fin dal primo giorno. Così come Manuel, che chiamava mamma mia madre".

