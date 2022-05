Oggi è un altro giorno, Sabrina Ferilli: "Il mio spogliarello per la Roma? Ecco cosa non sapete..."

16 maggio 2022 a

"Ho rinunciato a quella quiete delle persone normali e poi probabilmente anche il fatto di non avere figli è stato una scelta": Sabrina Ferilli, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1, ha parlato della sua carriera e delle rinunce cui è stata costretta per arrivare al punto in cui è adesso. Proprio di recente, tra l'altro, ha ricevuto il Premio David Speciale. A tal proposito ha detto: "Sono stata contenta; io ho interpretato donne anche molto complesse. Dalidà, per esempio, è stato uno dei ruoli più faticosi".

Parlando di donne e lavoro, poi, l'attrice romana ha aggiunto: "Riuscire a farci rispettare è più difficile per noi rispetto a un uomo. Inoltre, è uno strano mestiere, è difficile avere delle caratteristiche che vanno bene. Nei provini può succedere di tutto, ma non ho mai pensato che senza questo mestiere sarei stata fallita. Non ho mai pensato che la vita fosse legata a un lavoro. Avevo altre cartucce. Avrei fatto la logopedista o la maestra d'infanzia perché mi piacciono i bambini degli altri".

Durante la trasmissione, poi, è stato mandato in onda a sorpresa un videomessaggio del regista Paolo Virzì: "Cara adorata Sabrina, complimenti per il premio che ti hanno dato, meritatissimo. Sei così brava, bona, intelligente, simpatica. Ti voglio bene più che a una sorella. Hai fatto tre film a cui voglio particolarmente bene. Sei speciale". Particolarmente divertente anche lo scambio di battute con Luca Tommassini: "Ma tu non hai fatto con me il mio spogliarello della Roma? Racconti di Madonna e non di me e mi era venuto il dubbio. Dovevamo trovare una cosa per mantenere la promessa e per non essere arrestati tutti", ha detto la Ferilli riferendosi al suo spogliarello per lo scudetto della Roma nel 2001.

