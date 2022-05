Amici, Sabrina Ferilli irrompe al serale: "Ciao cornutella", Maria De Filippi di sasso

16 maggio 2022 a

Quello di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli è un rapporto veramente speciale. Pur essendo completamente diverse l'una dall'altra sia nella vita che nel lavoro, le due donne nutrono stima e simpatia reciproca. L'attrice romana, dopo essere stata giudice in alcune edizioni del serale di Amici presiede la giuria popolare di Tu si que vales dove spesso battibecca, giocosamente, con la conduttrice.

È proprio al serale di Amici, però, che la Ferilli è ritornata ieri sera, domenica 15 maggio. "Ciao cornutella": così ha scritto Sabrina su un foglio a quadretti mostrandolo alla telecamera per salutare l' amica Queen Mary. "Mi sono consultata con tutti ed è venuto fuori l'appellativo più simpatico. Loro non volevano il diminutivo, però io, per amicizia, l'ho messo", ha scherzato l'attrice romana. Maria, visibilmente contenta che l'amica sia in collegamento in un momento importante come il serale, è stata al gioco e ha riso e scherzato con lei. Come risultato ne è uscito un siparietto che ha molto divertito il pubblico.

Sabrina ha poi continuato: "Questi sono i miei momenti di rivincita" riferendosi agli scherzi che Maria le fa durante le puntate di Tu si que vales. Ai ragazzi in gara invece rivolge grandi complimenti augurando un in bocca al lupo: "Vi vedrò fino alla fine, sono molto curiosa di capire chi vincerà".

