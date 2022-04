Verissimo, Silvia Toffanin e l'"omaggio speciale": roba clamorosa in studio

22 aprile 2022 a

Come ogni sabato Silvia Toffanin tiene compagnia agli italiani con il suo immancabile appuntamento fisso a Verissimo, dalle 16.30 su Canale Cinque. Ad accompagnarla sempre ospiti nuovi con storie diverse l’una dall’altra da raccontare. Una grande novità però anche per la domenica. Da domenica scorsa infatti è iniziato ad andare in onda “il meglio di” Verissimo, ovvero le interviste più belle del salotto di Canale Cinque. Verissimo- Le Storie andrà quindi in onda sempre la domenica per chi vuole rivedere i momenti più belli de programma.

Per quanto riguarda la puntata di sabato 23 aprile tanti gli ospiti protagonisti. Come sempre uno spazio dedicato a L’Isola Dei Famosi con l’ultima eliminata Floriana Secondi. L’ex naufraga ha fin da subito fatto parlare di sé per il suo vivace carattere nel reality. Ospite d’eccezione anche Leonardo Pieraccioni per parlare del suo ultimo film che lo vede protagonista e regista insieme all’amica Sabrina Ferilli. Come ogni sabato poi ci sarà l’eliminato della settimana di Amici. Questa volta toccherà a Carola Puddu, ex allieva della Celentano che durante la sera dell’eliminazione ha ricevuto un contratto di lavoro nel famoso spettacolo Romeo e Giulietta.

E ancora Cristiano Malgioglio, ormai di casa nel salotto della Toffanin e infine Carolina Marconi che ritorna a distanza di poco tempo dall’ultima intervista in lotta per l’adozione del figlio. Nella puntata di domenica 24 Silvia ha voluto ricordare Chaterine Spaak, verrà quindi mandata in onda l’ultima intervista che la conduttrice le aveva fatto.

