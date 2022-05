Striscia La Notizia, "Un ca***". Il fuori onda imbarazzante a Sky, lo sfogo senza precedenti

24 maggio 2022 a

Il programma più irriverente del Biscione milanese, Striscia La Notizia, ha ancora una volta ripreso i momenti più esilaranti del panorama televisivo italiano. Nell'ultima puntata andata in onda ieri sera, lunedì 23 maggio, lo storico inviato Cristiano Militello ha esposto il consueto resoconto settimanale sulle figuracce e gaffe calcistiche della settimana. A fare scalpore fra tutti, però, è finito proprio un giornalista Sky.

Nel Programma Sky Giro 24, al momento della conclusione della trasmissione, il microfono del giornalista rimane aperto anche se lui pensava di essere fuori onda. Ecco allora che lo si sente particolarmente arrabbiato urlare contro il suo staff: "Io poi ragazzi, poi uno si innervosisce mentre parla. E vedi? Mentre sto parlando c'è Stefano inquadrato che giustamente fa i ca**i suoi. Non va la cosa, ma non... Ieri non andava. Non va mai un ca**o. Nel 2003 ok, poteva non andare un ca**o, ma siamo nel 2022 e continua a non andare un ca**o"."

Il giornalista infuriato ha poi continuato incurante che tutti i telespettatori lo stessero a sentire: "Ieri non è andata una grafica, c'ho quattro grafiche tutte sballate". Militello, finito il cazziatone del giornalista, ha ironizzato sull'imbarazzante gaffe: "La grafica non so se funzioni, ma L'audio va benissimo!".

