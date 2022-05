Striscia la Notizia, "due gemelli": chi è il sosia di Dino Giarrusso, da non credere

28 maggio 2022 a

Si parla di sosia a Striscia la Notizia nella rubrica andata in onda su Canale 5 sabato 28 maggio. Qui viene comparata una foto di Dino Giarrusso, ex europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Guardando bene il volto, Gerry Scotti e Michelle Hunziker si sono resi conto che Giarrusso assomiglia a Mohammed Salah, attaccante egiziano del Liverpool. "Guardateli - invita i telespettatori la conduttrice del programma di Antonio Ricci - stessa capigliatura arruffata, stessa barba piratesca e stesse sopracciglia pronunciate. Sembrano veramente due gemelli, solo che uno nel calcio è considerato una vera stella, l'altro era considerato un vero Cinque Stelle".

Era appunto, perché pochi giorni fa l'ex volto de Le Iene ha annunciato il suo addio al Movimento: "Ho grandissima stima per Giuseppe Conte, per quel che ha fatto come presidente del Consiglio, per me il migliore degli ultimi 20 anni: in Europa ha saputo difendere l'Italia rischiando, gli altri eurodeputati venivano da noi a dire che era un fenomeno. La mia stima per la persona è massima e tale resterà".

Ma la scelta di lasciare arriva per la permanenza in "un governo in cui fatico a capire perché dobbiamo starci. Perché non ci facciamo rispettare? Non sono io che lascio il M5S, ma è il M5S che ha perso i suoi valori, stando in un governo che non ci rispetta, che ha visto morire i valori del Movimento, Di Battista ha lasciato proprio quando abbiamo deciso di appoggiare Draghi".

Qui il servizio di Striscia la Notizia

