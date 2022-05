Le Iene, Belen Rodriguez dice addio al programma: cosa c'è dietro la fine dell'avventura

30 maggio 2022 a

È giunta al termine anche questa stagione de Le Iene ed è arrivato anche il consueto momenti di tirare la somma. Belen Rodriguez ha salutato il programma in un lungo post Instagram, dove ha ringraziato tutti coloro che l'hanno supportata e aiutata in questo nuovo percorso che sognava di raggiungere da tempo.

La showgirl argentina ha rivolto un ringraziamento speciale al suo compagno di viaggio Teo Mammuccari: "Ne ho fatto parte accanto ad un professionista incredibile che naturalmente non è Teo, scherzo! Invece ho riscoperto una persona altruista attento che ti insegna un mestiere, una persona con dei valori belli bellissimi". Sembrerebbe essere arrivato al capolinea definitivamente il ruolo di conduttrice per Belen. Il pubblico si trova diviso, c'è chi ha apprezzato la presenza dell'argentina nel programma e chi, invece, non l'ha ritenuta all'altezza del ruolo.

Belen Rodriguez sull'ultimo Instagram:

Sarà quindi un addio definitivo? Non sono arrivate conferme al riguardo anche se nei giorni scorsi sono emerse indiscrezioni non ufficiose che non confermavano la presenza della showgirl nella stagione 2022/2023. "È stato bellissimo far parte di questo programma. Era un mio desiderio, un obiettivo. Ho aspettato, pazientato talmente tanto che ero arrivata a pensare che non sarebbe accaduto invece é successo ed é stato un successo!" ha continuato Belen la quale aspettava da tempo di entrare a far parte della famiglia de Le Iene. Chissà quindi se in un futuro non troppo lontano la vedremo ancora al timone del programma più irriverente di Italia 1.

