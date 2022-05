Domenica in, "Ma che ti sei fumata?". Renato Zero fulmina Mara Venier: cosa è successo in studio

Francesco Fredella 31 maggio 2022 a

a

a

Mara Venier resta una garanzia per la tv italiana con gli ascolti che sono altissimi (il suo Domenica in, anche nella versione serale che è stata una grande festa) lo dimostra. In studio arriva persino Renato Zero, unico e inimitabile. Il cantante romano si racconta nello studio di zia Mara, la sua amica di sempre. Il "re dei porcini" arriva in studio con tre buste regalo e ne dà una alla padrona di casa. All'interno c'è il suo primo progetto editoriale, Atto di fede, approdato lo scorso 8 aprile nelle librerie. Invece, nella seconda busta, che Mara Venier tiene in mano, ci sono due biglietti per il primo spettacolo live dell’artista dopo i due terribili anni di pandemia. Il prossimo 30 settembre al suo concerto ci sarà anche la regina di Domenica In.

Poi Renato Zero canta. “Questa canzone mi emoziona, perché io penso a mia mamma“, svela la Venier quando ascolta "Nei giardini che nessuno sa". Mara ha gli occhi lucidi, tanta emozione dietro quelle note e quel testo. E arriva una vera standing ovation da parte del pubblico in studio.



Inizia la chiacchierata. Zia Mara, sempre molto spontanea, dice una frase un po' ambigua: "Te l’ho data", ma nulla di tanto strano. Non pensate male perché Renato Zero replica dicendo: "La dritta di arrivare in orario.” Un prezioso siparietto che al pubblico piace molto. E in Rete accade di tutto. “Grande Renato Zero che non è caduto nel tranello di Zia Mara che è stata 3 ore a ripetere ‘te l’ho data’!“, scrive qualcuno su Twitter. Ma nel corso dell'intervista arriva un altro nuovo siparietto, Renato Zero stavolta non ci sta. Andiamo per gradi. I due ripercorrono l’incredibile carriera del cantante. “Abbiamo pure dormito insieme", dice la Venier. Ennesima battuta. Renato Zero dice: "Ma che ti sei fumata?". Sui social la frase diventa virale.

