Domenica In, "te l'ha portata la...": Fabrizio Moro così in studio, lo sconcerto di Mara Venier

Ed eccoci all'ultima puntata della stagione di Domenica In. Ultimo atto rigorosamente in onda su Rai 1 per Mara Venier, oggi domenica 5 maggio. Certo, Zia Mara tornerà anche l'anno prossimo, nonostante la volontà ripetuta più volte di staccare e dedicarsi alla famiglia. Ma non è ancora il momento, anche perché Viale Mazzini farebbe carte false per averla al timone del contenitore domenicale campione di ascolti.

E quest'ultima puntata in onda sulla rete ammiraglia Rai è all'insegna della leggerezza, con l'estate alle porte e con tanta voglia di musica. E infatti tra i primi ospiti ecco fare capolino in studio Fabrizio Moro.

E il cantante ha dato spettacolo. In primis per il look, con quella camicia aperta di fatto quasi fino all'ombelico e dalla quale spuntavano numerosi tatuaggi, ispezionati con circospezione da Mara Venier. Ma non solo. Moro si è anche presentato in studio con una rosa rossa consegnata proprio a Mara Venier. E nel porgerla, ha chiesto alla conduttrice: "Ma Gabbani te l'ha portata la rosa?". Ovviamente la risposta era negativa: insomma, la stoccata è servita.

