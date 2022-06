Non è l'Arena, malore per Massimo Giletti: "Oddio aiutatelo", cosa è successo

06 giugno 2022 a

Malore in diretta per Massimo Giletti. Nel corso dell'ultima puntata di Non è l'Arena andata in onda dalla piazza rossa di Mosca, il conduttore ha accusato un lieve malore che l'ha costretto ad abbandonare la sua postazione per qualche minuto. All'improvviso a dare l'allarme è stata Myrta Merlino, la conduttrice dell'Aria che tira tra gli ospiti in studio in Italia.

La Merlino a un tratto ha esclamato: "Oddio aiutate Massimo". Poi la stessa Merlino ha preso in mano la conduzione del programma per qualche minuto e ha annunciato: "Massimo Giletti ha avuto un mancamento, speriamo di avere notizie presto". Dopo qualche istante, sempre la Merlino ha affermato: "Vedo che Massimo è in piedi, ora ci ricolleghiamo con lui appena sarà in condizioni di parlare". Giletti, una volta tornato in conduzione, ha voluto spiegare cosa è successo: "C'era molto freddo, forse ho avuto un calo di zuccheri".

La puntata di ieri sera, l'ultima della stagione, è stata animata da diversi colpi di scena. Prima l'intervista a Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, poi l'uscita di scena del direttore di Libero, Alessandor Sallusti che ha stigmatizzato le affermazioni della Zakharova: "Io non partecipo a questa sceneggiata". Insomma una serata piena di tensione quella di Giletti a Mosca. E di fatto le polemiche erano già partite in settimana quando lo stesso conduttore aveva annunciato la sua presenza sulla piazza Rossa di Mosca.

