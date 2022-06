Striscia la Notizia, l'addio di Michelle Hunziker: "Ci rivediamo presto"

11 giugno 2022 a

Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno introdotto e presentato oggi l'ultima puntata della stagione di Striscia la notizia, il tg satirico in onda su Canale 5. "Siamo già nel mood estivo, andiamo a ballare", ha detto la conduttrice facendo il suo ingresso in studio. Ma il collega l'ha subito frenata: "No, io sono giù di morale perché è l'ultima puntata di Striscia la notizia di quest'anno". Poi si è rivolto al pubblico e ha detto: "Grazie per l'affetto che ci avete dimostrato. Noi siamo stati nelle vostre case e voi ci siete stati vicini, è stato bellissimo essere qui con voi".

Pensiero condiviso e rilanciato da Michelle, che ha aggiunto: "Noi vi vogliamo tanto tanto tanto bene, ci rivediamo presto". La Hunziker, poi, ha cambiato argomento: "Sono già pronta per l'estate, ho fatto anche i bagagli, ma solo un piccolo zaino". A quel punto sullo schermo è comparso il fotomontaggio di una ragazza con una enorme valigia sulle spalle. "Secondo te, quando vado in aereo deve uscire il pilota?", ha chiesto lei a Scotti ridendo.

Michelle Hunziker e Gerry Scotti a Striscia la Notizia

"Io invece viaggio leggero", ha controbattuto Gerry. E a quel punto è apparso un fotomontaggio di lui in una macchina stracarica di borse e valigie "Ridendo e scherzando guarda che va così veramente", ha commentato infine Michelle. Poi via alla puntata.

