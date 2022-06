Michelle Hunziker, "al saggio delle figlie...": lo sfregio di Tomaso Trussardi, voci fuori controllo

09 giugno 2022 a

Non sembrerebbero più in buoni rapporti gli ormai ex coniugi Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi. I due sono al centro dei gossip da inizio anno a causa della loro decisione di separarsi. Le voci delle diverse relazioni exta coniugali avevano infastidito, e non poco, l'imprenditore il quale aveva prontamente smentito i pettegolezzi che riguardavano lui e l'ex moglie.

Michelle Hunziker però aveva realmente iniziato una nuova frequentazione con il medico Giovanni Angiolini anche se i due non hanno mai confermato la cosa. Possibile che questa nuova frequentazione abbia dato fastidio all'ex marito mettendo così in crisi il loro sereno rapporto? Secondo il settimanale Nuovo il legame tra i due potrebbe essersi sfaldato definitivamente e ci sarebbe anche una prova a dimostrarlo.

A confermare la tesi sarebbe la mancata presenza di Trussardi al primo saggio di danza delle figlie. Sarebbe la prima volta che l'imprenditore manca a un evento così importante per le sue figlie ma forse aveva un ottimo motivo per farlo. La Hunziker ha invece seguito con entusiasmo e commozione l'esibizione delle figlie insieme a mamma Ineke e alla ex suocera, mentre Tomaso ha lasciato solo una grande assenza. Sarà stato impegnato a causa del lavoro o semplicemente non voleva vedere l'ex moglie?

