L'Aria che tira, rissa Velardi-Cremaschi: "Devi stare zitto". E davanti a Myrta Merlino...

13 giugno 2022 a

a

a

Scontro durissimo a L'Aria che tira tra Claudio Velardi e Giorgio Cremaschi. Al centro del dibattito del talk show condotto da Myrta Merlino su La7 c'è la guerra in Ucraina. Velardi non usa giri di parole e attacca chi propone una soluzione del conflitto con una cessione territoriale da parte di Kiev in favore di Mosca a Est: "Cosa vogliamo fare, vogliamo far morire gli ucraini? Vogliamo farli deportare dai russi? Ditemi voi cosa dobbiamo fare".

"Fonti ucraine dicono che...": Cabras, complotto estremo. E Roncone perde il controllo: gelo in studio | Video

E a questo punto interviene Cremaschi che una opione opposta a quella di Velardi. Lo scontro si accende in un attimo. Velardi va all'attacco: "Lo hai capito di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di morti, di deportazioni, di questo stiamo parlando". Poi arriva il siluro: "Sei di un cinismo vergognoso, ma stai zitto!", attacca sempre Velardi. Cremaschi incassa il colpo. Ma subito dopo arriva la replica che riaccende lo scontro. "Avete bombardato Belgrado e tu facevi propaganda...", contrattacco Cremaschi.

Maria Giovanna Maglie scatenata in tv: "Vi dico perché la gente non è andata a votare"

Qui la lite diventa incandescente: "Ma stai zitto per favore, taci per favore, non parlare", afferma Velardi. E Myrta Merlino a fatica prova a riportare la calma nel programma. Poi, dopo qualche minuto, lo scontro si è spento e di fatto Cremaschi e Velardi sono tornati a confrontarsi in modo pacato senza urla. Sullo sfondo Caprarica e Crosetto in imbarazzo mentre ascoltavano lo scontro tra Cremaschi e Velardi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.