Alessandra Mussolini, scandalo su Rai 2: eccola senza veli, tutto vero

L'ultimo "colpo di desta" della Duciona? Presto detto: Alessandra Mussolini si spoglierà su Rai 2. Senza veli. Come mamma l'ha fatta... o quasi. L'anticipazione viaggia su Dagospia e viene firmata da Giuseppe Candela.

Ma procediamo con ordine. Come è noto, la Mussolini ha chiuso con la politica ormai da tempo: il suo nuovo "mestiere" è la tv, già "leggendarie" le sue furibonde liti con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle, il celebre format di Milly Carlucci su Rai 1. E ora, la Duciona, si cimenta con un nuovo programma: Nudi per la vita.

Per inciso, si tratta di un programma interamente dedicato alla prevenzione medica, in cui i vip e le vip coinvolte si presteranno a una sorta di spogliarello in stile Full Monty, alla conduzione Mara Maionchi. E nel cast c'è proprio lei, la Mussolini, pronta a "svelarsi". Ma a fin di bene.

Per inciso, nei giorni scorsi era trapelata anche la partecipazione di Elisabetta Gregoraci al medesimo programma. L'ex di Flavio Briatore, infatti, chiusa la stagione di Battiti Live in onda su Italia 1, volerà a Viale Mazzini per mostrarsi come la Mussolini. Senza veli. O quasi.

