Caterina Balivo, tutta la verità sull'addio alla Rai: in una nota...

Lascia la Rai, dopo anni. Ed è un vero colpo. Ho deciso io di lasciare la Rai", racconta la storica conduttrice di Vieni da me, il programma che ha fatto compagnia agli italiani per molti anni. “Ho deciso io di lasciare Vieni da me”, chiarisce la conduce la conduttrice in una nota. Per lei una nuova avventura al timone del reality su TV8 che s'intitola: Chi vuole sposare mia mamma. Si tratta di un nuovo programma, fresco e diverso da quelli del passato.

Il suo post su Instagram parla chiaro: “Ho deciso io di lasciare la trasmissione così come ho deciso di tornare a lavorare”. La Balivo, dopo l'addio a Vieni da me, Il cantante mascherato di Milly Carlucci. “Ho deciso di tornare a fare cose che mi piacciono”, dice la conduttrice parlando del suo addio alla Rai.

Caterina Balivo è pronta una nuova sfida, che inizierà in autunno dopo Chi vuole sposare mia mamma. Per la conduttrice, tra l'altro, ci sarebbe in cantiere anche un nuovo progetto, che dovrebbe essere in onda il prossimo autunno.

