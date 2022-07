Simona Branchetti, rivelazione-bomba: "Quando ero al Tg5..."

31 luglio 2022 a

"Prima quando ero al Tg ero solo un volto che appariva tra una notizia e l’altra e non riuscivo a far trapelare il mio carattere": Simona Branchetti si è raccontata in un'intervista a cuore aperto col settimanale Visto. La giornalista, parlando del programma che conduce adesso, Morning News su Canale 5, ha detto: "Ora tutti mi riconoscono come Simona e qui il mio modo di essere viene fuori".

Parlando della sua vita privata, invece, la Branchetti ha rivelato: "Sono single e non ho smanie di vivere in coppia, ho avuto le mie esperienze e non sono così attaccata alla vita a due”. Parole che lasciano intendere come la conduttrice non abbia particolare fretta di trovare l’anima gemella. "Ho scoperto che essere indipendenti e volersi bene è decisamente più importante di tutto il resto”, ha continuato.

Simona Branchetti, infine, ha parlato anche del capitolo ascolti. Morning News le sta regalando parecchie soddisfazioni da quel punto di vista. In ogni caso, però, la giornalista - come lei stessa ha chiarito nell'intervista - non vivrebbe con ansia il responso quotidiano: “Sugli ascolti sono serena, non potrei lasciarmi condizionare dall’attesa perchè i dati arrivano alle dieci e io sono ancora in onda”.