Fabio Fazio tallonato da Silvia Toffanin: il report, clamoroso a Mediaset

Grande successo per Che Tempo Che Fa. Il programma condotto da Fabio Fazio e in onda su Rai 3 conquista il primo posto sui 15 brand tv più attivi sui social. Poco dopo, Verissimo di Silvia Toffanin. Mentre il terzo podio lo conquista Chi l'ha visto, con Federica Sciarelli. Secondo la classifica di Sensemakers per Primaonline.it è Che Tempo Che Fa il programma più attivo del mese di luglio

Tra le novità quelle di Tg3 (quarto per interazioni e primo per videoviews), Tg2 (sesto per interazioni e quarto per video views), TgLa7 (nono per interazioni e ottavo per video views). Altro ingresso la soap "Un posto al sole" (settimo posto), il mitologico "Blob" (tredicesimo), con la terza rete che così porta a casa sei collocazioni in graduatoria. Per non dimenticare "Report" all'ottavo posto.

E ancora, più nel dettaglio, nel mese di luglio, all’interno del ranking dei post più performanti nessun contenuto parla della crisi di governo. Nove contenuti – otto foto, un reel e un video – sono stati veicolati con Facebook e solo uno con Instagram. Sette contenuti su dieci appartengono tutti al programma condotto da Fazio. Insomma, un buon risultato, anche se Mediaset con la Toffanin è vicinissima.