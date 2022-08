Maria De Filippi, la rivelazione su Pier Silvio Berlusconi: "Mi ha chiamato per..."

10 agosto 2022 a

"Pier Silvio Berlusconi mi ha chiamato chiedendomi di mettere giù delle idee per svecchiare il format": Maria De Filippi svela quale sarà il suo ruolo ne La Talpa, la trasmissione che dovrebbe andare in onda sulle reti Mediaset a partire dalla prossima stagione televisiva. In un'intervista al settimanale Oggi, la nota e popolare conduttrice ha parlato anche della sua vita privata.

In particolare, sul marito Maurizio Costanzo, che dichiara da sempre di volere la mano di lei che stringe la sua nell’ultimo istante, ha detto "Le confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita". Poi, parlando dei suoi desideri: "Sogno di prendere la vita con più leggerezza… Fantastico di essere libera da ciò che io stessa ho costruito".

La De Filippi ha spiegato anche di essere stata dipendente dalle serie tv in pssato: "Ne ero bulimica". Poi ha ammesso: "Sono selvatica, istintiva e vera. Proprio come gli animali". Infine spazio anche ai momenti più difficili della sua vita. Il suo primo vero dolore "è stato la morte di mio padre… Un lutto mai superato. Ci ho messo solo un tappo. Così come ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati… Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. È il mio modo per affrontare il futuro. L’unico che conosco".