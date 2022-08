L'Aria Che Tira, Alessandro Morelli zittisce la Lorenzin: "Guarda qui"

22 agosto 2022 a

Alessandro Morelli non le manda a dire. Ospite de L'Aria che Tira, il leghista spiega il programma della Lega soprattutto sul fronte fiscale. Un programma che come è noto prevede l'estensione della Flat Tax anche ai dipendenti e ai pensionati con una cospicua boccata di ossigeno per le tasche di milioni di italiani.

Ma la sinistra su questo fronte di fatto è molto critica e non perde occasione per attaccare proprio la nuova tassa che il centrodestra prepara per ridare agli italiani potere d'acquisto. E al coro contro la flat tax non si poteva non unire Beatrice Lorenzin, candidata per il Pd.

La Lorenzin ha criticato in modo duro la misura presente nel programma della Lega affermando che i costi sono insostenibili. La sua tesi però fa acqua da tutte le parti. Da un lato va ricordato che studiosi ed economisti hanno affermato che la flat tax è realizzabile, dall'altro va anche ricordato che la flat tax in Italia esiste già per le partite Iav fino a 65mila euro. Ed è proprio su questo punto che Morelli ha affondato il colpo sulla Lorenzin mostrando un cartello in diretta con una scritta semplice: "La flat tax esiste già, la flat tax c'è già". Lorenzin zittita in un istante.