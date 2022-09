Striscia la Notizia, Gerry Scotti indagato per il caso Baglioni

20 settembre 2022 a

Gerry Scotti nel registro degli indagati, dopo il procedimento penale da parte di Claudio Baglioni ai danni di Striscia la Notizia. L'accusa rivolta al conduttore di Canale 5 è di diffamazione. Con lui nel mirino Antonio Ricci, Enzo Iacchetti, Ezio Greggio e il mago Casanova (Antonio Montanari). Il motivo? Le critiche al libro del cantante.

Il gip del Tribunale di Monza ha infatti ordinato per la seconda volta il sequestro del sito di Striscia "con esclusivo riferimento alle parti contenenti tutti i rimandi al libro Tutti poeti con Claudio", tacciato di aver plagiato. Baglio - si legge - viene fatto passare "per uno che copia sistematicamente, senza mai dirlo".

L'ordinanza risulta essere un'integrazione di denuncia da parte dell'avvocato dell'artista, Gabriele Minniti. Il legale ha contestato la presenza sul sito di due puntate in cui Scotti invitava il pubblico a scaricare il libro incriminato. "Quanto sostenuto dagli autori del libro e dal programma tv è in parte non veritiero - fu la prima motivazione del gip -, in parte frutto di manipolazione". E ai biasimi di Baglioni e il suo staff, arrivò la replica di Ricci che definita il tutto "una manovra intimidatoria di Baglioni nei confronti di una libera trasmissione".