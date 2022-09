Striscia la Notizia, "pugni e bastonate": Laudadio in ospedale

20 settembre 2022 a

a

a

Calci, pugni e bastonate in un parcheggio: l'inviato di Striscia la Notizia Max Laudadio sarebbe stato aggredito assieme al suo cameraman mentre si trovava a Varese per realizzare un servizio per il tg satirico. La nuova stagione del programma di Antonio Ricci non è ancora iniziata - la prima puntata andrà in onda martedì 27 settembre - ma lo stesso non potrebbe dirsi per le aggressioni agli inviati.

"Gerry Scotti indagato", chi lo porta in Tribunale: l'accusa

Dopo l'aggressione, sia Laudadio che il suo cameraman sarebbero finiti all’ospedale: per l’inviato sette giorni di prognosi, mentre per l’operatore naso rotto e venti giorni di prognosi. Lo riporta il sito di Striscia. Il servizio che Laudadio era andato a registrare riguarda i gestori di un parcheggio che - come si legge sul sito del tg satirico - "annullano i ticket dei clienti che vanno a pagare in contanti la sosta e alzano la sbarra manualmente, intascandosi i soldi".

"Ti spacco la faccia, lo uccido". Enzo Iacchetti, l'incubo privato fuori da Striscia

"Appena arrivato, la gestrice ha cominciato a insultarmi e minacciarmi. Poi ha chiamato il fratello, che senza proferire parola è partito con una scarica di pugni e calci contro di me e poi contro l’operatore, a cui ha sbattuto violentemente la testa contro il muro", ha raccontato l’inviato. Che poi ha aggiunto: "Il colpo di grazia l’ha dato la signora, che mentre eravamo 'impegnati' con il fratello è tornata e con un bastone di metallo ha rotto il naso all’operatore. Per fortuna, è arrivata la polizia, che ha preso i documenti di tutti e che speriamo dopo questo episodio avvii un’indagine, dato che l’anno scorso era finito tutto in un nulla di fatto".