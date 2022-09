DiMartedì, l'ad Conad: "Cosa accade nei super", il dramma nascosto

21 settembre 2022 a

Francesco Pugliese è l’amministratore delegato di Conad ed è intervenuto nel corso della puntata di DiMartedì - la trasmissione di La7 condotta da Giovanni Floris - per riportare tutti alla realtà dei fatti, dato che era in corso la solita discussione ideologica sul conflitto scatenato dalla Russia in Ucraina e sulle ripercussioni per la nostra economia.

“Eravamo partiti nel primo trimestre con un’inflazione dell’1,9% - ha ricordato Pugliese - nel secondo del 5%, nel terzo del 10% e probabilmente andremo verso il 15%. Questo è ciò che sta davvero avvenendo in termini di inflazione, poi anche dal punto di vista dei volumi siamo indietro: crescono solo le vendite nei discount, tutti gli altri sono in arretramento. Le uniche cose stabili sono i beni di primissima necessità, tutto il resto perde, non c’è nulla di positivo”. L’amministratore delegato di Conad ha anche letto una lista di beni che si vendono stabilmente, nonostante l’inflazione: sono tutti fondamentali o legati ai figli, come i pannolini.

“Se guardiamo con attenzione - ha sottolineato Pugliese - notiamo che stiamo già vivendo un’economia di guerra. Le bollette di settembre ancora non le hanno viste a casa: se erano care quelle di agosto, figuriamoci quelle di settembre, che dovrebbero essere del 40% più alte. Il 70% dei lavoratori italiani ha uno stipendio inferiore ai 1.500 euro e dovrà decidere se mangiare o pagare la luce”.