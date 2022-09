Striscia la Notizia, veleno-Antonio Ricci: "Così mi godo Bruno Vespa", è guerra

22 settembre 2022 a

Striscia la Notizia tornerà in onda a partire da martedì 27 settembre. Antonio Ricci ha deciso di far “sfogare” le trasmissioni elettorali prima di dare il via alla 35esima edizione dello storico tg satirico di Canale 5. “Previsioni sul voto non ne faccio - ha dichiarato in conferenza stampa - perché non ho la sfera di cristallo, ma di sicuro è una grande fortuna cominciare così”.

“Abbiamo evitato la par condicio - ha aggiunto - ci avrebbero attaccato per qualsiasi servizi, abbiamo evitato tutti i problemi e le polemiche dei giorni precedenti al voto. Così lunedì mi guarderò Porta a Porta di Bruno Vespa e poi cominciamo martedì con un grand buffet”. Dietro al bancone si sarà una novità: al fianco di Alessandro Siani, già visto lo scorso anno in coppia con Vanessa Incontrada, debutterà Luca Argentero. Spazio anche per le nuove veline di Striscia la Notizia, che saranno Anastasia Ronca e Cosmary Fanelli.

Interrogato sull’argomento, Ricci ha sostenuto che avere le veline all’interno della trasmissione ha ancora senso: “Sono una figura imprescindibile, danno il senso della varietà e della leggerezza. E comunque finché se ne parla, vuol dire che il senso ce l’hanno”. Inoltre Ricci ha spiegato che quest’anno Striscia sarà “la voce dell’intransigenza, perché noi siamo tra chi non ci sta e siamo contro l’ipocrisia”.