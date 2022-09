Striscia la Notizia, la velina Cosmary: "Quando ho incontrato Antonio Ricci...", pazzesco

24 settembre 2022 a

Tutto pronto per la nuova stagione di Striscia la Notizia, che tornerà su Canale 5 a partire da martedì 27 settembre. La prima coppia dietro al bancone sarà inedita, formata da Alessandro Siani e Luca Argentero. Ma nel tg satirico ideato da Antonio Ricci cambiano anche le Veline: all'esordio ecco Cosmary Fasanelli e Anastasia Rocca.

La Rocca ha studiato arte ed è una modella, nel suo passato ginnastica artistica a livello agonistico e, recentemente, ha iniziato a studiare danza. In tv la abbiamo vista a Colorado e Temptation Island.

Dunque la Fasanelli, diventata popolare con Tu si que vales e per aver partecipato all'ultima edizione di Amici, dove è rimasta poco e dove però ha trovato l'amore, con Alex Rina, storia che però è finita al termine della stagione. Da qualche tempo si dice che Cosmary avrebbe una storia con un altro concorrente di Amici, Nunzio.

E ora, la Fasanelli - alla vigilia del debutto a Striscia - si confessa in un'intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, colloquio nel quale si sbottona parlando anche del primo - temutissimo - incontro con Antonio Ricci: "All’inizio il panico - ricorda -! Poi ci ha messo a nostro agio e tranquillizzate. Siamo qui da poco ma mi sento già a casa", ha rivelato.

Dunque il racconto del provino: ma come sono andate le cose? "A luglio mi hanno chiamato a Mediaset chiedendo di preparare due coreografie, ma senza dire che il provino era per Striscia. Noi facevamo tante domande ma nessuno ci diceva nulla". Insomma, silenzio assoluto. Successivamente arriva la telefonata di Manuela Bertolo, coreografa, che le ha fatto sapere che era stata presa proprio da Striscia la Notizia. Cosmary, ovviamente al settimo cielo, ha chiamato subito i suoi genitori per raccontargli quanto accaduto. Ora, la prova del bancone più guardato d'Italia...