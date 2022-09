Propaganda Live, Paolo Celata: "A cosa mira davvero Giuseppe Conte"

27 settembre 2022 a

a

a

Giuseppe Conte è stato presentato come uno dei vincitori di questa tornata elettorale, dato che in campagna elettorale è riuscito a far recuperare al suo partito parecchi punti. In realtà il Movimento 5 Stelle è quello che ha perso più voti in termini assoluti rispetto al 2018, ma a Conte va riconosciuto il merito di averlo rianimato, dato che era scivolato addirittura sotto la doppia cifra.

La strage dei ministri di Mario Draghi. Ma Giorgetti... zampata-leghista

A Propaganda Live, la trasmissione di La7 condotta da Diego Bianchi, Paolo Celata ha raccontato le sue impressioni sui due vincitori di queste elezioni, Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. “Il discorso della Meloni è stato breve - ha esordito il giornalista - ed è stato piuttosto generico, molto contenuto. L’impressione che ho avuto è che ha frenato e sta calibrando il percorso da prendere. Chi invece lo ha già intrapreso è il Movimento 5 Stelle: dalla conferenza stampa di Conte ho avuto la netta impressione che i grillini hanno capito che cosa sta succedendo nel Pd”.

"Lo ha scelto lui". Del Debbio, inquietante sospetto su Letta: cosa non torna

“Non hanno colto l’offerta - ha aggiunto Celata - con Letta che si dimette ma propone comunque di fare opposizione insieme e di organizzarsi per le elezioni nel Lazio in primavera. Conte ha chiuso la porta ma si rende conto che nel Pd qualcuno non è tanto dispiaciuto per come sia andata: punta alle divisioni del Pd. Forse a diventarne segretario? È una speranza, un’illusione, però l’impressione è che voglia attrarre un pezzo di Pd”.