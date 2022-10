Verissimo, Alena Seredova su Buffon: "Non vedrete mai una foto..."

01 ottobre 2022 a

"Negli ultimi anni ho sempre sorprese nuove": Alena Seredova, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato della sua vita con Alessandro Nasi, suo futuro marito, e la loro figlia di 2 anni, la piccola Vivienne Charlotte. "È iniziato tutto due anni fa con l'arrivo della piccola Vivy, poi la proposta del matrimonio che non mi aspettavo proprio - ha raccontato l'attrice, ex di Buffon -. Stiamo provando a capire come organizzare le nozze, vogliamo solo divertirci. Devo trovare qualcosa che non mi renda ridicola".

La Seredova ha spiegato che le nozze non saranno a Praga, ma probabilmente nel Sud Italia: "Vorrei un weekend con amici e famigliari. Sarà nell'estate del 2023". Quella che Alena sta vivendo è una nuova felicità dopo la separazione dal suo ex marito. Felicità ritrovata anche grazie al suo nuovo compagno: "Abbiamo trovato un equilibrio giusto tra i miei figli, Ale e Vivi. E proprio Vivi ha portato serenità. Ora io sono orgogliosa di questa famiglia che tu chiami allargata ma che per me è solo famiglia. I miei figli sono sempre sorridenti. Sono felice", ha detto l'attrice alla Toffanin.

Sui rapporti con Buffon, invece, la Seredova - come riporta il Messaggero - ha detto: "Io sono sempre stata civile, per me un bicchiere rotto è rotto, ma non è detto che non posso avere un rapporto civile con lui. Sicuramente però non vedrete mai una foto di tutti insieme sotto l'albero". Tornando ad Alessandro Nasi, la Seredova ha raccontato anche il momento della proposta di matrimonio: "Eravamo a una ripromessa di matrimonio di nostri amici e non trovavo il telefono perciò ho iniziato a cercarlo, quando sono uscita dal bagno di corsa, Ale era in ginocchio e io gli ho detto 'Ma cosa ci fai a terra che ti stropicci l'abito'. Lui con la scatolina in mano nonostante io gli dicessi di sbrigarsi perché altrimenti facevamo tardi mi ha detto di guardare il tavolino e lì ho capito".