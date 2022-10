Verissimo, Carmen Di Pietro dalla Toffanin? La frase che la mette in imbarazzo

01 ottobre 2022 a

a

a

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda questo pomeriggio su Canale 5 c'erano anche Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, che hanno parlato del loro rapporto. Quando la conduttrice ha chiesto al giovane se è vero che in passato ha sempre negato a sua madre di andarlo a prendere a scuola, lui ha raccontato: "Ho superato la fase in cui mi vergognavo… Lei arrivava a scuola, neppure passava dalla segreteria. Arrivava direttamente in classe con i tacchi e il vestito scollato a chiedere di me, mi mettevi in imbarazzo".

"Noi amici?". Federica Panicucci e Francesco Vecchi dalla Toffanin, cala il gelo

Di fronte al racconto del figlio la popolare soubrette si è limitata a sorridere, anche se si è notato un certo disagio. Mentre la Toffanin ha trovato l'aneddoto molto divertente. La Di Pietro, poi, ha confessato che avrebbe voluto presentarsi in studio dalla Toffanin con un altro abito. Purtroppo però suo figlio Alessandro glielo avrebbe sconsigliato: "Non so se posso dirlo. Però volevo venire con un bell’abito bianco, Alessandro mi ha detto che non potevo metterlo. E mi ha scelto questo vestito tutto accollato".

"Non vedrete mai...": veleno-Seredova su Buffon, la frase che lo asfalta

Sulla possibilità che Alessandro inizi a frequentare qualche ragazza, invece, la showgirl ha detto: "Lui può fare quello che vuole, però dentro casa in questo momento niente fidanzata…Che si fidanzi fuori casa…”. Parole che hanno fatto ridere di gusto la Toffanin, secondo la quale i due insieme sono una vera coppia comica.